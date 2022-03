Leerlingen St. Servatius in Borkel en Schaft verwikkeld in elektronische ‘afvalrace’

BORKEL EN SCHAFT - De leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool St. Servatius in Borkel en Schaft zamelen in het kader van de E-waste Race elektronisch afval in. Samen met 13 andere scholen strijden zij om een felbegeerd klassenuitje naar de Ontdekfabriek in Eindhoven.

„We staan nu op de eerste plek”, vertelt Rik Versmissen uit groep 8 trots, terwijl hij de tussenstand laat zien. Samen met klasgenootje Maud Evers vervult hij de ‘media-rol’ binnen het project.

Na een inspirerende gastles van een medewerker van de E-waste Race besloot de klas deel te nemen. „We kregen uitleg over wat elektronisch afval veroorzaakt en hoe de grondstoffen uit dit afval hergebruikt zouden kunnen worden”, legt Maud uit. „En we konden ook nog iets winnen, dus dat is extra leuk.”

Vier kliko’s in vier dagen

Sinds de start van de race vorige week is de klas voortvarend aan de slag gegaan. „Afgelopen maandag is het eerste elektronisch afval opgehaald”, vertelt Rik. „We hadden al vier kliko’s vol, en ook nog een volle achterbak en aanhanger erbij.” Bij de leerlingen thuis en bij de inwoners van Borkel en Schaft is veel e-waste opgehaald. „De meeste mensen hebben wel iets van oude apparaten of onnodige kabels in huis liggen, bijvoorbeeld van een iPad die het niet meer doet”, legt Rik uit.

Quote Je kunt zien wie het meest inlevert. We hebben er in de klas een onderlinge wedstrijd van gemaakt Rik Versmissen, leerling groep 8 St. Servatius-school

Dat de klas het inzamelen uiterst serieus neemt, blijkt tijdens het registreren van de opgehaalde apparaten. Elk apparaat wordt nauwkeurig door de ‘managers’ van de klas vastgelegd in een schema. „Elk ding wat ingezameld wordt, moeten we invoeren op de website van de E-waste Race en dat wordt gecontroleerd. Dat moeten we per leerling erin zetten, dus je kunt ook nog zien wie het meeste inlevert in de klas. Dit maakt voor het winnen van de prijs niet uit, maar we hebben er in de klas wel een onderlinge wedstrijd van gemaakt”, aldus Rik.

Niet alles mag zomaar ingeleverd worden bij de klas. „Het mogen alleen elektronische apparaten of kabels zijn die in een grijze kliko passen. Losse accu’s en batterijen mogen ook niet, want anders zou het in de brand kunnen vliegen.”

Laptop: veertig punten

Per ingeleverd afvalstuk krijgt de klas punten. „Kabels leveren tien punten op en laptops bijvoorbeeld veertig punten”, licht Maud toe. De inzamelingsrace duurt nog tot 13 april. Via de website van de E-waste Race kan men elektronisch afval aanmelden om op te laten halen. Ook via rik.versmissen@rbobdekempen.com kan dat. „Dan kunnen wij het komen ophalen, als het tenminste niet te ver weg is”, sluit Maud af.