Lekenpreek Jan Brenninkmeijer in Waalre: ‘Niet handelen vanuit het ‘ik’, maar vanuit het ‘wij’

Connectie tussen mensen

Niet verrassend, omdat Brenninkmeijer aan de connectie tussen mensen in de zes jaar van zijn burgemeesterschap steeds een groot belang heeft toegekend. De kernwaarde ‘verbinding’ was, en is, de drijfveer die steeds het waarom van zijn handelen verklaart. „Iedereen beschikt over verschillende gaven en daardoor staan we allemaal verschillend in de samenleving. Elk van ons heeft een eigen verbindende rol en bedoeling, maar alleen samen zijn we compleet. Niet handelen dus vanuit het ‘ik’, maar vanuit het ‘wij’.”