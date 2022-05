Lekker slenteren, kijken en kopen op Wolderse Braderie; ‘Goed geregeld en geen gedoe’

Een ‘Valkens­waard’ aan huizen moet er tot 2040 bijkomen in de dorpen van Peel en Kempen

PEEL/KEMPEN - De vraag naar nieuwe arbeidskrachten in Zuidoost-Brabant is de komende jaren zo groot, dat er nog veel meer nieuwe huizen nodig zijn dan tot voor kort werd gedacht. In de steden Eindhoven en Helmond alleen is daar onvoldoende ruimte voor. Daarom zullen er voor 2040 ook zo’n 17.000 woningen gebouwd moeten worden op het platteland in De Peel en De Kempen.

