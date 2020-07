AALST - In 1989 maakte een groepje ouders in Ekenrooi zich sterk voor de oprichting van een openbare lagere school. Tot aan dat moment hadden zij in hun wijk nooit een keuze en gingen alle kinderen naar de katholieke Sint-Christoffelschool. Dit jaar bestaat OBS Ekenrooi 30 jaar.

,,Vroeger pasten we ons aan het systeem aan, nu is dat meer omgekeerd. Ook spraken we toen van ‘drukke’ kinderen die niet geconcentreerd konden werken; tegenwoordig gaan we anders met ze om en bieden we lesstof op verschillende manieren aan. We gaan nu uit van wat het kind nodig heeft, in plaats van wat wij dénken dat het kind nodig heeft.”

Juf Sjak Stofmeel ging vorig jaar met pensioen. In januari 1990 startte zij, als oproepkracht en kleuterjuf, op de openbare school aan de Maximiliaanlaan. Vrijwel op dezelfde pek waar nu sinds een jaar of acht de Brede School staat, werden in 1990 twee noodgebouwtjes geplaatst. ,,We begonnen met 58 leerlingen. In één lokaal zaten de kleuters en in het andere zat groep 3-4, gescheiden door een wandje, samen met de andere groepen. Als die eerste groep liedjes ging zingen, dan hoefde je aan de anderen echt geen rekenles te geven.”

Betrokkenheid

Iedere vorm van onderwijs heeft een eigen identiteit en iedere school versterkt die eigen identiteit. Hierdoor is de ene openbare school daarom zeker de andere niet, maar net als in de beginjaren helpen nog steeds vele ouders mee op OBS Ekenrooi; de betrokkenheid is groot gebleven.

Locatiedirecteur Chrissy van de Kruijs merkt dat ook het schoolleiderschap aan verandering onderhevig is: ,,Ik kijk naar wat leerkrachten nodig hebben en faciliteer hen. Iedereen is hier toegewijd en werkt met elkaar samen. In plaats van dat te moeten managen, leid ik de samenwerking.”

Toen het schooltje uit haar voegen groeide, werd er verhuisd naar de Ekenrooisestraat en werd de OBS directe buur van de Sint- Christoffelschool. Beide scholen behielden hun eigen identiteit, maar er kwam een voorzichtige samenwerking tot stand. Van de Kruijs: ,,Tussen de scholen was het wennen, maar inmiddels zijn we op de Maximiliaanlaan één brede school. Zo pakken we de Kinderboekenweek gezamenlijk op. Toch blijven we kleinschalig.”

Digibord

Juf Bente van Roosmalen heeft het allemaal meegemaakt. Als leerlinge van groep 3 kwam ze bij juf Stofmeel in de klas, die ze 15 jaar later gewoon Sjak noemt. ,,Studievaardigheden, lesmethoden en leermiddelen zijn veranderd. Maar ondanks dat ik met een digibord werk, gebruik ik toch ook een schrijfmethode die ik van Sjak de letters leerde schrijven: in scheerschuim. Dat vinden de kinderen leuk.”

Op de OBS wordt creativiteit, in al haar verschijningsvormen, steeds gestimuleerd. Van de Kruijs: ,,We zijn dan ook van plan om aan het begin van het nieuwe schooljaar ons 30-jarig bestaan ontzettend feestelijk te vieren.”