Levenslang geëist voor moord op Valkenswaardse garagehouder: ‘Deze man moet nooit meer buiten komen’

VALKENSWAARD/DEN BOSCH - Levenslang voor Seref C., verdacht van de moord op garagehouder Mahmut Karaman in Valkenswaard. Het Openbaar Ministerie komt in hoger beroep met de hoogst mogelijke strafeis voor ‘een kille liquidatie, een huurmoord.’

In december 2016 werden Seref C. (54) en zijn medeverdachte Ruben J. (43) door de rechtbank vrijgesproken van de moord op Karaman. Een onbegrijpelijk vonnis, vond het Openbaar Ministerie.

Karaman werd op 30 december 2014 door vier kogels getroffen bij zijn autopoetsbedrijf op bedrijventerrein De Vest in Valkenswaard. Hij was op slag dood.

Grondige voorbereidingen

Bij de behandeling van de zaak in 2016 eiste het OM 22 en 21 jaar cel tegen C. en J. Uitvoerig onderzoek aan de hand van telefoongegevens en de navigatie van gebruikte huurauto’s, had de bewegingen van de twee voorafgaand aan de moord in beeld gebracht. En ook op de dag zelf.

Uit alles bleek dat de twee op zijn minst grondige voorbereidingen ter plaatse hadden getroffen, voordat Karaman werd doodgeschoten. Er stond een vluchtauto klaar, een door J. gehuurde auto werd door Karaman zelf op zijn bedrijfsterrein gezien.

Geen direct bewijs

Andere aanwijzingen waren DNA van C. op gevonden kogelhulzen en een afgeluisterd gesprek tussen de twee verdachten, waarin ze het in versluierende woorden en gebaren over de moord hadden. Cruciaal punt: er was geen direct bewijs dat een van de twee daadwerkelijk had geschoten.

De camerabeelden van het fatale moment waren niet duidelijk genoeg om iemand aan te wijzen, er waren geen getuigen. Waardoor de rechtbank tot die vrijspraak kwam. ,,Theoretisch is het mogelijk dat iemand anders de schoten heeft gelost", legde de rechtbank destijds uit. De rechtbank erkende wel dat veel in de richting van C. en J. wijst.

Quote De eis tegen C. bezorgde het OM hoofdbre­kens. C. heeft al een reeks veroorde­lin­gen op zijn naam staan waaronder 14,5 jaar voor het doden van een echtpaar in Amsterdam.

In het hoger beroep eist het Openbaar Ministerie nu 20 jaar tegen J. Het kan niet anders of hij is van begin af aan betrokken bij de moord, en dan doet het er niet zoveel toe of hij daadwerkelijk de trekker heeft overgehaald, stelt het OM.

De eis tegen C. bezorgde het OM hoofdbrekens. C. heeft al een reeks veroordelingen op zijn naam staan waaronder 14,5 jaar voor het doden van een echtpaar in Amsterdam. Ook voor mishandelingen en een drugszaak moest hij de cel in. Het totaal van de straffen die hij tot nu toe kreeg opgelegd komt op ruim zeventien jaar.

Tijdelijke straffen bij elkaar optellen kan in Nederland tot dertig jaar. Zodoende kon het OM niet meer dan ruim twaalf jaar eisen tegen C. Tenzij het uitweek naar de langst mogelijke, niet-tijdelijke straf; levenslang. Het OM vindt deze straf gepast gezien de ‘criminele carrière’ van C., en de ‘kille liquidatie’ van Karaman. ,,Deze man moet nooit meer buiten komen.”

Vijanden in crimineel milieu

Vijf jaar geleden kwam het OM nog niet tot deze rekensom en strafeis omdat C. toen nog niet was veroordeeld voor de dubbele doodslag in Amsterdam. Het motief voor de moord is nog steeds onduidelijk. ,,Mogelijk hebben beide verdachten dit gedaan omdat het iets opleverde voor hen, een huurmoord", oppert het OM. Bij de behandeling van de zaak door de rechtbank suggereerde de advocaat van Seref C. dat Karaman vijanden had in het criminele milieu.

De behandeling van het hoger beroep gaat volgende week dinsdag verder. Dan komen de advocaten van C. en J. aan het woord.