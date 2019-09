Levenslessen leren bij De Schelft in Valkenswaard

De jongerenorganisatie liet in de kwart eeuw van haar bestaan nadrukkelijk van zich horen. Er werd van alles georganiseerd: bouwen van een carnavalswagen, sportwedstrijden, droppings, een kerststal voor de Markt. Heel speciaal was de Crazy-week met vele activiteiten zoals fierljeppen over de Tongelreep, spijkerbroekhangen of biertapwedstrijden.



In het clublokaal bouwde de groep zelf een podium voor tal van optredens. De plaatselijke band 'Out of Time' was één van die groepen die er met enige regelmaat optrad. Muzikant Johan de Louweren(61) maakte als basgitarist/zanger deel uit van die muziekgroep. Hij roemde de toenmalige huiskamersfeer van De Schelft. ,,En als 'zanger-van-de-band' nam je bij het publiek, vooral bij de meiden, een speciale plaats is. We stonden daar wel eens voor een paar honderd jongeren te spelen. En we zijn bij de reünie muzikaal ook van de partij. Dubbel jeugdsentiment."