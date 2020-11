Licht aan het eind van de tunnel voor kinderboerderij De Kleine Meer

Coronacij­fers nader beschouwd: Valkens­waard lijkt het zorgenkind­je van de regio te worden

29 oktober EINDHOVEN - De enorme coronapiek in Bladel lijkt over het hoogtepunt heen, maar in gemeenten als Valkenswaard en Geldrop-Mierlo neemt het aantal besmettingen juist snel toe. Dat blijkt uit een nadere analyse van de coronacijfers uit Zuidoost-Brabant.