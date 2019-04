Lichten op groen voor landgoed Achtervoorde in Waalre

Buurt Hoge Akkers in Valkens­waard is stank van nertsen en varkens beu

2 april VALKENSWAARD - De stank is bij vlagen soms niet te harden in de omgeving van de Hoge Akkers in Valkenswaard. Zoveel werd dinsdagavond wel duidelijk tijdens een drukbezochte bewonersbijeenkomst in buurthuis ‘t Huukske. De één omschrijft de stank als ‘heel weeïg’, de ander als ‘kadaverlucht’. Sommige mensen vluchten op zomeravonden van hun terras naar binnen als die stinkende walm over hun tuinen neerdaalt, verklapten ze.