Lichtgewonde bij frontale botsing op Tienendreef in Valkenswaard

Eigen toekomst dé drijfveer voor jonge politicus: ‘Als wij het al niet doen, wie dan wel?’

9:30 HELMOND - De gemeenteraad is een drukke verplichting en soms lastig te combineren met het leven buiten de politiek. Met name voor jonge mensen, zo blijkt nu kort na elkaar zeven jonge raadsleden in de regio stopten. Tim van de Meulengraaf houdt stug vol. ‘Ik zie dat ik kan helpen.’