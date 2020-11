Liefde voor elkaar en voor de jazz

Diamanten paarVALKENSWAARD - Voor Anneke en Hans Borsboom-Drenth was de verhuizing van Groningen naar hier een forse stap. Via Eindhoven en Steensel streek het stel neer in Valkenswaard. ,,Een fijne regio. We voelen ons thuis hier."

,,We zijn echte Brabanders geworden. Alleen het Groningse accent zit nog in ons”, vertelt Hans Borsboom (84). Op 19 november zijn ze zestig jaar getrouwd.

Oud-Philips-werknemer

Als Philips-werknemer trok Hans Borsboom (84) eind jaren vijftig naar het zuiden. Na hun huwelijk woonde het diamanten paar ruim 57 jaar in Steensel. ,,In Steensel konden we snel een huurhuis krijgen. Later hebben we daar nog een vrijstaand huis gebouwd.”

Hans wilde als jongeling het liefst architect worden. Maar helaas. Zijn ultieme wens om ooit zelf een huis te ontwerpen, ging in Steensel alsnog in vervulling. Anneke (82): ,,Geheel in onze stijl. Met veel ruimte, veel vrijheid.”

Volledig scherm Hans en Anneke Borsboom tijdens hun trouwen © Geert Van Den Eijnden

Actief bij toneelgroep

Hans heeft tot begin jaren negentig bij Philips gewerkt en daarna als zelfstandige opleidingen en trainingen verzorgd. Echtgenote Anneke zorgde voor het gezin en vond daarna via een uitzendbureau in tal van bedrijven een kantoorbaan. ,,In onze vrije tijd zijn we nauw betrokken bij de Steenselse gemeenschap. Samen zijn we onder meer actief bij de plaatselijke toneelgroep.”

Ook zijn ze allebei muzikaal. Zij zong onder meer bij het Eindhovens Operette Gezelschap en het koor Con Amore et Anima in Eersel. Hij was actief als pianist. Hans: ,,We hebben een gezamenlijke liefde voor de jazz. Met enkele vrienden vormen we het Kempen Swing Combo.”

Sinds ruim twee jaren wonen ze in hartje Valkenswaard. Anneke: ,,Hier kun je heerlijk wandelen en genieten van terrasjes. En cultuurcentrum De Hofnar zit om de hoek.”