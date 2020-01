Linedancer Marlon Ronkes sportman van het jaar in Valkenswaard

VALKENSWAARD - Linedancer Marlon Ronkes uit Valkenswaard is sportman van het jaar in Valkenswaard geworden. Ronkes kreeg de prijs vanwege zijn eerste plaats op het Wereldkampioenschap Linedance 2019 in Nashville, Verenigde Staten.

Ronkes en andere sporters werden vrijdagavond geëerd op het Sportgala in Cultuurcentrum De Hofnar in Valkenswaard. De hockeysters José Durville en Maaike Jacobs, beiden van hockeyvereniging HOD Valkenswaard, werden sportvrouw van het jaar. Zij zijn actief bij het Nederlandse Hockeyteam voor dames 50. Met het nationale team werden ze in 2019 Europees Kampioen in Krefeld, Duitsland.

Sportteam van het jaar 2019 werd het eerste team Rolhockey van de Valkenswaardse Roller Club. Zij zijn dit jaar Nederlands- en Benelux kampioen geworden. Daarnaast zijn vier heren uit het eerste team ook met het Nederlandse Rolhockeyteam Wereldkampioen geworden bij de Roller World Games in Barcelona, Spanje.

Synchroon schaatsster Ingvild Geenen en wielrenner Beer van Beurden werden verkozen tot Sportmeisje en Sportjongen van het jaar. Geenen heeft in 2019 veel grote toernooien geschaatst. Met haar team team Illuminettes werd ze Nederlands kampioen junioren. Ze deed mee aan het WK junioren in Neuchatel, Zwitserland. Daarnaast werd Geenen als junior in het seniorenteam Illumination Nederlands Kampioen. Ze deed ook mee aan het WK senioren in Helsinki, Finland.

Beer van Beurden werd vorig jaar Nationaal Kampioen mountainbike Jeugd jongens categorie 2. Op het Nationaal Kampioenschap veldrijden categorie 2 mocht hij de bronzen medaille mee naar huis nemen.