Lokale horeca ervaart begrip bij gemeenten over ruimere terrassen

Valkens­waard: chroom-6 op dak Amundsen­hal vormt geen gezond­heids­ri­si­co voor de buurt

16:30 VALKENSWAARD - In het dak van de oude Amundsenhal in Valkenswaard is de kankerverwekkende verfstof chroom-6 aangetroffen. Volgens de gemeente is er geen reden om te vrezen voor gezondheidsrisico's voor omwonenden en is acuut ingrijpen niet nodig.