Loos Electro in Valkenswaard sluit: ‘Ik krijg soms zelfs bijna een schuldgevoel’

VALKENSWAARD - Loos Electro Sanitair Valkenswaard is de volgende in het rijtje van decennia oude bedrijven in Valkenswaard waarvoor het doek valt. ,,We hebben best wel even zitten janken, toen we besloten om na 82 jaar te stoppen.”

,,De tijden veranderen”, vertelt Bart Loos, samen met zijn vrouw Janneke, eigenaar van het familiebedrijf. ,,Het gemak dat internet biedt, daar kan geen winkel tegenop.” Met het besluit om te stoppen, komt een einde aan een 82 jaar oud familiebedrijf. ,,Mijn opa is in 1937 begonnen vanuit huis met installatiemateriaal. In 1955 heeft hij een winkel in de Karel Mollenstraat geopend.”

Het bedrijf groeit met de jaren en de rijen staan soms tot buiten op de stoep. ,,Het was ook maar een kleine winkel”, nuanceert Bart bescheiden. Als het bedrijf in 2004 verhuist naar de huidige locatie in de Van Linschotenstraat, blijkt het een gouden zet. ,,Dat is in alle opzichten een goede keuze geweest. Alleen al de bereikbaarheid is stukken beter.”

,,Ik durf wel te zeggen dat we in zogezegd half Valkenswaard de elektro-installaties verzorgd hebben.” Bart en zijn vrouw Janneke nemen in 2008 het bedrijf over van de ouders van Bart. ,,Net voor de crisis. Ook wij hebben die natuurlijk goed gevoeld.” De crisis duurt voor het bedrijf een jaar te lang, en gedwongen ontslagen kunnen niet uitblijven in 2013. ,,In 2013 vielen meerdere projecten stil, waardoor ook wij vastliepen. We moesten helaas het merendeel van de monteurs ontslaan.” Vanaf dan zet het echtpaar – met ondersteuning van moeder Nel Loos – alle zeilen bij om het bedrijf draaiende te houden. ,,Je gooit zo’n bedrijf niet zomaar overboord. Emotie is echter een slechte raadgever”, legt Bart uit.

Ondanks alles blijft de toekomst te onzeker voor het echtpaar om het bedrijf voort te zetten. Klanten reageren meelevend en begripvol. ,,Veel klanten balen ook. Ik krijg soms zelfs bijna een schuldgevoel”, vertelt Janneke. Toch is de keuze om te stoppen nu bewust gemaakt. ,,Alles is tegenwoordig op internet te vinden”, vertelt Bart. ,,En wat onszelf betreft: nu kunnen we nog schakelen. Nu hebben we de leeftijd nog om iets anders te gaan doen.”