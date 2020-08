Losgaan op de kermis in Waalre: ‘Juist nu leuk om lekker lomp te botsen’

,,Oh, gaat het vandaag pas om drie uur open?” Al ruim anderhalf uur daarvoor lopen Ryanne van der Steen (15) en Loes Ploegmakers (12) over de hete Markt in Waalre. Ze zijn al voor de derde dag op de kermis en met name de botsautootjes trekken. Het is de ontmoetingsplek voor de jeugd, die er weer de vrienden treft die ze al een tijdje niet meer gezien hebben. Ryanne: ,,We mogen elkaar geen hand meer geven, dus dan is het juist leuk om lekker lomp tegen ze aan te botsen.”