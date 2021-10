Lunchroom Hof 7 in Waalre moet tent afbreken: ‘Bezwaar maken haalde niks uit’

,,Het was al rottig beginnen”, vertelt Cuijten. ,,Vorig jaar februari stond alles klaar om open te gaan, mocht dat niet vanwege de corona-uitbraak. Toen heb ik een terrasvergunning met overkapping aangevraagd en gekregen. In een mail van de gemeente van 26 mei 2020 stonden een aantal voorwaarden waaronder dat een overdekt terras aan minimaal drie kanten open moest blijven. Dat zou met een tent of parasols kunnen. Ik dacht ‘een tent is fijner in verband met de wind’ dus heb ik die een op maat laten maken. Die vergunning liep tot half oktober 2021. Toen kwam de tweede lockdown en moesten we weer acht maanden dicht. Afgelopen juni kon ik de tent eindelijk weer opzetten, maar toen kreeg ik bericht van de boa’s dat de gemeente toch liever parasols wil. Nou: daar was ik het niet mee eens. Maar bezwaar maken haalde niks uit. Ook een gesprek met de burgemeester leverde niets op. Het past niet in het beeldkwaliteitsplan voor Den Hof kreeg ik te horen.”