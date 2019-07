Lunetzorg opent in Valkenswaard ook een vestiging van dagbesteding Luuxx

Om de locatie gereed te maken, moet er wel eerst een verbouwing aan te pas komen. Die gaat waarschijnlijk in september van start. Naar verwachting kan de nieuwe vestiging van Luuxx in december de deuren openen in Valkenswaard. Lunetzorg communiceerde eerder via Facebook over het initiatief, maar dat blijkt iets te voorbarig te zijn geweest. De organisatie wil nog niet veel over de toekomstige vestiging kwijt. ,,Het contract met de eigenaar van het pand is nog niet getekend. Dat moet eerst gebeuren”, laat een woordvoerder weten. Over de precieze invulling kan hij nog niets zeggen. ,,Daar zijn we nog mee bezig.”