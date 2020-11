Maar liefst 48 wethouderskandidaten durven het aan in Waalre: ‘Ze weten waar ze aan beginnen’

WAALRE - Je moet het maar durven: aan de slag gaan in een gemeente waar onlangs een ongekende bestuurscrisis woedde. Ondanks een met ruzie opgestapt college en heibel in de gemeenteraad, hebben zich maar liefst 48 kandidaten gemeld voor de post van drie nieuwe wethouders in Waalre. Zes van hen zijn nog over.