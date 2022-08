Maarten (15) leert bij volkstuinvereniging Kornoelje veel van de oudere moestuinders

VALKENSWAARD - Nu groenten en fruit in de supermarkt duurder worden, is het fijn als je voldoende hebt uit je eigen moestuin. We gaan deze zomer kijken hoe het er daar aan toegaat. Zoals bij volkstuinvereniging Kornoelje in Valkenswaard.

Al sinds eind jaren 80 wordt er gepoot, gezaaid en geteeld aan de westkant van de Kornoeljelaan, aan de rand van de wijk Het Gegraaf. Mensen die groenten wilden verbouwen of een paar kippen wilden houden konden bij de gemeente een stukje grond krijgen. Naarmate de belangstelling groeide, werd het voor de ambtenaren te bewerkelijk en vroeg de gemeente de tuinders een vereniging op te richten.

Nou ging het hier niet om de gangbare volkstuin. Sjef Schram was een van de mensen die er kon genieten van het buitenleven en de natuur. Hij had er een boomgaard en een paardenwei. Schram voelde zich verantwoordelijk en meldde zich drie jaar geleden als voorzitter van de kersverse volkstuinvereniging. Een penningmeester en secretaris waren snel gevonden.

Stevige poort

Behalve voor de gemeente bleek het ook voor de tuinders gunstig dat ze zich nu verenigd hadden. ,,Al snel was de gemeente bereid de parkeerplaats te verharden en een stevige poort te plaatsen”, vertelt Schram. ,,Dat was nodig, want in de maanden daarvoor waren er regelmatig boerenkolen gestolen. Een hoog hekwerk wilden we zelf niet, want de bewoners van de Kornoeljelaan willen hun fraaie uitzicht niet kwijt. Dat begrijpen we goed. Daarom werken we voorlopig met prikkeldraad en een laag hekwerk om konijnen tegen te houden.”

De vereniging begon met negentien leden; inmiddels zijn er 34, staan er negen mensen op de wachtlijst en heeft Schram zijn paardenwei opgeofferd. De tuinen variëren in oppervlakte van 100 tot 200 vierkante meter. Dat het er hier anders aan toe gaat dan elders, zien we aan de wilde fruitbomen van Ludwig. Er hangen verschillende rassen peren, appels, pruimen en kersen. Hij hoeft geen huur te betalen, dat hij het gras in het hele complex maait, vindt het bestuur voldoende.

Zelf is Sjef Schram niet iemand die op zijn knieën aardappels gaat poten. Vóór zijn pensionering was hij technisch bedrijfsleider bij een deurenfabriek. ,,Ik hou nog steeds van organiseren, problemen oplossen, mensen bij elkaar brengen. En van dieren. Kippen, pauwen en ganzen scharrelen er op zijn perceel. ,,Die ganzen houden het gras kort, net zo goed als schapen dat doen.” Als voorzitter spreekt hij leden voorzichtig aan als ze zich niet aan de afspraken houden. Of ze de grote witte watertank willen afdekken met groen.

Ontspanning

Chris van Willegen is bijna een jaar lid van Kornoelje. ,,Ik had al eerder een moestuin, maar als tegelzetter was ik veel te druk. Nu ben ik logistiek medewerker en zie ik het werken hier als ontspanning en ben ik trots als ik een kistje tomaten mee naar huis neem.”

Verderop kakelen de kippen van Ruud van de Ven. Hij vertelt eerst over zijn uien, courgettes, aardappelen en allerlei kolen. ,,Ik leerde dit als kind van mijn opa en zou niet meer anders willen. Zelf geteelde groente is veel verser en gegarandeerd onbespoten en van mijn kippen heb ik elke dag verse eieren.”

Ook Maarten (15) is enthousiast. Hij gaat regelmatig naar huis met rucola, mais, zonnebloempitten, rode biet, wortels, komkommers, kruiden en fruit. ,,En ik leer heel veel van de oudere leden.”