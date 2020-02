Maatregelen tegen sluipverkeer door Waalre worden permanent

WAALRE - De meeste sluipverkeerwerende maatregelen in Waalre-dorp worden definitief. Onderzoek toont aan dat de aanpassingen die in november zijn gedaan ervoor zorgen dat veel minder gemotoriseerd verkeer alternatieve routes zoekt.

Alleen de afsluiting voor autoverkeer op de kruising van de Burgemeester Uijenstraat en de Vincent van Goghlaan wordt weggehaald en verkeer mag straks de Jacob Ruisdaellaan weer van beide kanten inrijden. Dat zou de toegenomen drukte op de Smelenweg weer moeten verminderen. Omwonenden klaagden daarover en uit onderzoek bleek dat die straat door de sluipverkeerwerende maatregelen twee keer zoveel voertuigen te verstouwen kreeg.

Veel minder sluipverkeer tijdens proef

,,De proef heeft het verwachte effect. Er is echt een reductie van sluipverkeer”, zegt wethouder Alexander van Holstein. Waar voor de proef dagelijks gemiddeld 2500 auto’s en vrachtwagens door de Burgemeester Uijenstraat reden, nam dat aantal door de maatregelen af tot vijfhonderd. Ook op de Hoogstraat werd het een stuk rustiger: voor de proef reden daar op een gemiddelde dag ruim tweeduizend gemotoriseerde voertuigen, tijdens de proef waren dat er gemiddeld 1400. Op beide wegen nam ook het aantal vrachtwagens flink af: van ruim dertig per straat vóór tot tien per straat tijdens de proef.

Veel reacties en bezwaren

De gemeente ontving tijdens de proef ‘een hoos aan reacties’, zegt Van Holstein. ,,Het is duidelijk wennen geweest.” Ook de gemeentelijke bezwarencommissie kreeg het druk: 21 mensen dienden een bezwaar in. Die werden allemaal ongegrond verklaard. Eén bewoner stapt nog naar de rechter vanwege het verbod om vanaf de Heikantstraat linksaf de Burgemeester Uijenstraat in te slaan. De gemeente wacht die zaak af voordat de tijdelijke sluipverkeerwerende aanpassingen worden vervangen door de definitieve constructies.

Op de Heikantstraat komt een middengeleider waardoor auto’s en vrachtwagens vanuit Valkenswaard simpelweg niet linksaf de Burgemeester Uijenstraat in kunnen draaien. Om te voorkomen dat automobilisten vanaf de Onze Lieve Vrouwedijk rechtsaf de Hoogstraat indraaien, wordt die laatste bij de kruising iets versmald. In de omgeving van de Werenfriedstraat wordt de riolering aangepakt, daarom worden daar de definitieve aanpassingen al in orde gemaakt: de weg wordt een fietsstraat en auto’s kunnen niet meer doorrijden naar de Kerkakkers.

Paar straten werden drukker