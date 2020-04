‘Mafste Dag’ voor de lol, maar ook voor de horeca én de zorg

Ook in Knegsel, Casteren en in andere Kempengemeenten doen op 19 april vele horecamedewerkers – en hun teams – mee aan een game vóór en dóór de met corona getroffen horecabranche. Wat een omzetverlies, maar ook: wat een verveling, terwijl er juist in deze quarantainetijd veel behoefte is aan gezelligheid en ontspanning.



Evenementenorganisator Uitjesbazen uit Erp had in maart en april driehonderd uitjes in de agenda staan. Maar driehonderd uitjes gaan niet door. Dirk Delisse laat er zich echter niet door ontmoedigen: ,,Om de thuiszitters wat op te vrolijken, want teambuildingsuitjes zitten er nu even niet in, hebben we een game ontwikkeld waarmee je toch op bedrijfsuitje kunt, zonder je huis uit te hoeven.’’



Dat werd De Mafste Dag van je Leven, een onlineversie van het spel Crazy 88. Normaal gesproken speel je dit met collega’s in een stad en krijg je via een app 88 opdrachten doorgestuurd. Nu krijgen de deelnemers om de tien minuten een opdracht die zij met spullen in huis kunnen uitvoeren, zoals een emmer, een dweil en een kamerplant.