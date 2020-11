Mag je vertrouwelijke informatie lekken om jezelf te verdedigen bij de rechter? 'Het blijft een overtreding'

Bed, bad en brood vanwege corona nu voor alle daklozen

9 november EINDHOVEN - Een bed, maaltijd en warme douche. Daklozen uit bijvoorbeeld Oost-Europa hebben er normaal gesproken geen recht op in Eindhoven. Vanwege corona biedt de gemeente ze vanaf deze week toch onderdak in het Klokgebouw op Strijp-S. Er is op de eerste verdieping ruimte voor 50 daklozen uit Eindhoven en omliggende gemeenten.