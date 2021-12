Maïsveld in Waalre wordt voedselbos: nauwelijks werk, wél oogst

WAALRE - Achter restaurant ’t Brabants Genot aan de Heikantstraat in Waalre is zaterdag een start gemaakt met de aanleg van een voedzaam stukje natuur: het voedselbos.

Op de voormalige maïsakker van bijna twee hectare groot groeien en bloeien over enige tijd pawpaw- en walnootbomen en hangen er onder meer perziken en ‘vergeten’ vruchten als (kwee)peren, mispels en kornoelje-kers. Voedselbosbouwers Ivonne van der Honing en haar partner Guido D’hert kochten in mei 2020 de grond van de gemeente om er een duurzaam bos van te maken. Voedselbos Waalre is beschermd en wordt niet openbaar. De aanplant en verzorging geschiedt door familie en vrienden en wordt uitgevoerd met de hulp van andere vrijwilligers.

Voedsel voor mens en dier

Van der Honing: „We stimuleren en versterken de biodiversiteit van de bodem en dat levert voedsel op voor mens en dier. Het is hard nodig, want de biodiversiteit op aarde, ook in Nederland, gaat achteruit.” Volgens recente studies staan zeker één miljoen soorten op uitsterven en dat is nog maar een voorzichtige schatting. Er valt, dankzij gerichte maatregelen, echter nog wel wat redden. Van der Honing was altijd al begaan met de natuur en volgde een tijdje terug de cursus ‘Voedselbos’ bij boer en voedselbospionier Wouter van Eck. Hij plantte, op een kale maïsakker vlakbij Groesbeek, voedselbos Ketelbroek aan en begon onlangs ook in Schijndel aan een duurzaam en lekkere toekomst met wat het grootste voedselbos van Nederland moet worden. Van der Honing leerde er veel.

„In het voedselbos wordt niet geploegd, geen vee gehouden en er wordt geen gebruikgemaakt van bestrijdingsmiddelen en bemesting. Het bos kent nauwelijks enig onderhoud. Insecten, vogels en veel andere dieren die hier komen, gaan ervoor zorgen dat de bodem steeds gezonder wordt. We produceren met de natuur mee.”

Quote Minimaal veertig procent van de opbrengst van het voedselbos gaat

naar Voedsel­bank Waalre

Ook lessen verzorgen

Tegen een markconforme prijs kocht het echtpaar de grond, nadat zij aantoonden dat het voedselbos een haalbaar initiatief was. En er waren voorwaarden. „Zo gaan we samenwerken met onderwijsinstellingen en lessen verzorgen. Daarnaast komt minimaal veertig procent van de opbrengst ten goede aan Voedselbank Waalre.” Daarover was voorzitter Tony Liebregts uiteraard zeer te spreken: „Vers is voor ons steeds lastiger te krijgen, terwijl we wel gezond willen blijven aanbieden.”

Maar een voedselbos heeft wel een starttijd nodig. Het duurt dus nog even eer aan de Heikantstraat iets eetbaars te oogsten is. De bodem moet de gelegenheid krijgen iets op te bouwen. Bovengronds lijkt dat aanvankelijk niet op te schieten, maar aan veranderingen in het onkruid kun je al snel zien wat er onder de grond gaande moet zijn. Ondertussen bouwt het (bos)bodemleven zich op.

Deze zaterdag werd er door vele vrijwilligers, onder meer door leden van de natuurwerkgroep Waalre van IVN, een mooi begin gemaakt aan de regeneratie van de grond.