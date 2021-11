Man (22) aangehouden voor bankpasfraude in Valkenswaard waarbij 19.000 euro werd gestolen

VALKENSWAARD - De politie heeft een verdachte aangehouden in een bankpasfraude-zaak waar in augustus 2021 een man uit Valkenswaard slachtoffer van werd. De verdachte is een 22-jarige man uit Vlissingen.

Het slachtoffer en zijn vrouw werden op 12 augustus 2021 gebeld door een zogenaamde medewerkster van hun bank. De boodschap via de telefoon was dat iemand geld van de bankrekening van meneer had geprobeerd te halen. De bankpas van het slachtoffer zou ‘geïnfecteerd’ zijn en moest omgeruild worden voor een nieuwe en veilige pas.

‘Een collega’ van de bankmedewerkster, die toevallig in de buurt van Valkenswaard was, kwam wel even langs om de ‘geïnfecteerde’ bankpas op te halen. Eenmaal in het bezit van de bankpas en de ontfutselde pincode werd er ruim 19.000 euro gepind van de rekening van het slachtoffer en zijn partner. Na een grootschalig onderzoek kon één persoon worden opgepakt. De man uit Vlissingen wordt verdacht van oplichting en diefstal.

De recherche in Helmond is al lange tijd bezig met een onderzoek naar een bende die zich bezig houdt met bankpasfraude. De aanhouding van woensdag is een eerste stap in het oprollen van deze criminele organisatie.



