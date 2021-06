Man (24) uit Valkenswaard aangehouden voor vijf brandstichtingen, waaronder brand waarbij drie katten omkwamen

De eerste brand waar de man vermoedelijk verantwoordelijk voor is, vond plaats in januari 2020. Daarbij liep volgens de politie een woning in Valkenswaard grote schade op. In april was het opnieuw raak in Valkenswaard en raakte een woning licht beschadigd.

Katten

In juni ging een auto in Soerendonk in vlammen op. Die brand sloeg over naar een naastgelegen woning, waardoor drie katten om het leven kwamen. In november volgden brandstichtingen in Eindhoven en Geldrop. Hierbij gingen volgens de politie in totaal drie auto’s in vlammen op.