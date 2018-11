Man (34) uit Valkenswaard lokt jongetje (8) via PlayStation en misbruikt hem: 2,5 jaar cel en tbs

Negen regioge­meen­ten willen geld voor wi­fi-hotspots

6:00 HELMOND - Negen gemeenten in Zuidoost-Brabant dingen mee naar een EU-subsidie van vijftien mille voor de aanleg van wifi-hotspots. Het gaat in de Peelregio om Asten, Helmond en Laarbeek. In de regio Eindhoven hebben Bladel, Cranendonck, Eindhoven, Oirschot, Reusel-De Mierden en Waalre een verzoek voor financiële steun ingediend.