Man ernstig gewond bij brand in schuur in Valkenswaard

4.000 claims van Just Wellness-klan­ten, Eindhoven­se vestiging start door

14 februari EINDHOVEN/VALKENSWAARD - In de laatste maanden was het chaos troef bij de failliete ‘ontharingsfabrieken’ van Just Wellness. Onvrede onder het personeel, een hoog ziekteverzuim en een zwaar tegenvallende omzet. Ondertussen werden wel nieuwe vestigingen van ontharingsketen Just Wellness geopend, deels betaald met geld uit de kas. Een op het eerste gezicht wankele constructie, temeer omdat een online stuntaanbieding waarmee maandenlang werd geadverteerd, niet de verwachte berg klanten binnenbracht.