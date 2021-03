Man filmt Valkenswaardse jongens in kleedkamer om via Russische pedo-site ‘snel rijk te worden’

Klassen­strijd op het Were Di in Valkens­waard om zoveel mogelijk kilometers te maken

22 februari VALKENSWAARD - Op de Valkenswaardse scholengemeenschap Were Di woedt deze week een strijd. Het is een strak georganiseerde sportieve competitie die per klas per leerjaar en per vaksectie is opgezet. Tijdens deze sportchallenge, die zeven aaneengesloten dagen duurt, gaan zowel de leerlingen als de medewerkers van de school, dagelijks tussen 07.00 uur en het moment dat de avondklok 21.00 uur slaat, zoveel mogelijk kilometers maken.