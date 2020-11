Man rijdt bovenop politiewagen tijdens achtervolging in Waalre

Nog steeds niet crossen op het Eurocir­cuit: ‘Neem nou eens een besluit!’

6 november VALKENSWAARD - Het is de vraag wanneer er ooit weer met motoren gecrost mag worden op het befaamde Eurocircuit in Valkenswaard. Maanden ligt de boel al stil in afwachting van een vergunning. De motorsportvereniging voelt zich aan het lijntje gehouden. ,,Als je maar lang genoeg wacht, is alles weg en hoeft het niet meer.”