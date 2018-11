Man rijdt op lantaarnpaal en bus in Valkenswaard

Droogte bedreigt oogsten van 2019, waterschap neemt nu al noodmaatre­ge­len

10:19 Met niet eerder ingezette maatregelen probeert waterschap Aa en Maas het grondwaterpeil op te krikken. De organisatie zet duizend stuwen omhoog om water vast te houden en te verspreiden, zodat het in de nu gortdroge bodem kan zakken. ,,We nemen risico's. We moeten wel."