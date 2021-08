Man was getuige van hoe lichaam Wies Hensen werd gedumpt: ‘Busje had een rolluik aan de zijkant’

DOMMELEN - Precies op de plek in Dommelen waar het lichaam van Wies Hensen 32 jaar geleden naakt werd gevonden, stond eerder die nacht een opvallend busje: oud en met een rolluik aan de zijkant. De politie is ervan overtuigd dat ooggetuige Frans de daders van de nooit opgeloste moord heeft gezien. In de afgelopen weken zijn er 90 tips over de zaak binnengekomen.

Het moet ergens rond kwart voor twaalf zijn geweest toen Frans zijn hond uitliet. Op een veldje aan de rand van Dommelen mocht zijn viervoeter los lopen, zelf stond hij aan de rand van het veldje te wachten. Hij weet het 32 jaar later nog precies, vertelt hij in de tweede aflevering van de podcast van de politie over de cold case: „Op een gegeven moment kwam er een auto uit de richting van Riethoven. Die zag ik door de struiken en bomen heen stoppen op de Loonderweg.”

Het wordt pas verdacht als de koplampen worden gedoofd en er verschillende deuren open en dicht gaan, vertelt hij: „Daarna klonk er een hoop gestommel en rumoer in de laadbak. Na een minuut of twee minuten zijn ze weer verder gereden. Zonder de lichten aan te doen. Pas vlak voor het bruggetje over de Dommel gingen de lampen weer aan. Dat was opvallend, want het was bijna middernacht. Het was pikkedonker.”

Vroeg in de nacht overleden

Het cold case team dat 32 jaar later aan de moordzaak van de Budelse Wies Hensen werkt, is ervan overtuigd dat Frans getuige is geweest van het moment dat de daders haar lichaam achterlieten in een sloot. En niet alleen omdat het om precies dezelfde plek ging. Uit onderzoek van de patholoog anatoom bleek ook dat Wies Hensen op zijn minst vroeg in de nacht moet zijn overleden.

Volledig scherm Reconstructiebeelden van hoe Wies Hensen naakt werd gedumpt langs de kant van de weg. © Politie

Bovendien vond er later die nacht een ontgroening van Eindhovense studenten plaats bij de Dommel, op tweehonderd meter van de vindplek. Dat was tussen half drie en zes uur. De studenten hebben niks verdachts gezien, concludeerde de politie destijds. Waarschijnlijk lag het lichaam van Wies Hensen er al voordat de studenten kwamen.

Bloemenwagens met rolluik

Het maakt de getuigenis van Frans cruciaal, vooral vanwege het busje dat hij heeft gezien. Dat had volgens de man opvallende kenmerken: „Vroeger - en dan praat ik over vijftig, zestig jaar geleden - had je op de markt bloemenwagens staan. Dat waren een soort transportbusjes met aan de rechterkant rolluiken. Daar stonden de bloemen voor de verkoop. Ik heb bij dit busje aan de zijkant ook een rolluik gezien. De motor maakte ook het nodige lawaai, het was een wat ouder model.”

De politie is tegelijkertijd voorzichtig met de opvallende kenmerken die worden genoemd. Uiteindelijk gaat het om één getuige die het voertuig heeft gezien, het duurde maar kort en vond ook nog plaats in het pikkedonker. De politie wil voorkomen dat mensen een tip achterhouden omdat die betrekking heeft op een ander soort busje.

Negentig tips

De nooit opgeloste moord op Wies Hensen is de afgelopen dagen volop in het nieuws. Na de aankondiging van een grote campagne door de politie kwamen er al dertig tips binnen. Dat aantal is inmiddels opgelopen tot negentig.

Opvallend blond, krullend haar

De Budelse vrouw werd 29 augustus 1989 voor het laatst gezien op de kermis in Budel in het bijzijn van twee mannen. Een van hen had opvallend blond, krullend haar. Het lichaam van de vrouw werd de volgende ochtend gevonden aan de Loonderweg in Dommelen, twintig kilometer verderop.

Volledig scherm Bezoekers van de kermis in Budel kunnen met een VR-bril een kijkje kunnen nemen op de plaats delict van de moord op Wies Hensen uit Budel. © Rene Manders/DCI Media

Met de nieuwste technieken slaagde de politie er vorig jaar in om toch DNA van de de vermoedelijke dader uit oude sporen te halen. Die doorbraak was reden om de afgelopen dagen veel aandacht aan de zaak te besteden. Er is een podcast en dinsdagavond komt de zaak uitgebreid aan bod bij Opsporing Verzocht.

Ook konden bezoekers van de kermis in Budel de afgelopen dagen digitaal rondkijken op de plek waar Wies Hensen werd gevonden. Dankzij een speciale virtual reality-bril waanden zij zich ineens op de plaats delict.