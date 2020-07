Marcel van Mierlo maakt van bruincafé ‘t Loon een restaurant

WAALRE - Marcel van Mierlo (51) is de nieuwe eigenaar van Herbergh ’t Loon in Waalre. De nieuwe eigenaar begint een restaurant in het voormalige bruine café.

Van Mierlo komt uit een echt Helmonds ondernemersgezin. Met zijn broer Patrick nam hij Eurovison, de bekende foto-, video- en bruingoedzaak aan de Markt in Helmond, over van vader Cor. Maar de lokroep van het avontuur lonkt voor de ondernemer: ,,Ik kwam al vaker in Brazilië. Heerlijk, het is er altijd mooi weer. Dan koop je een appartement, een auto en leer je de taal. Mijn aandeel in de zaak kon op afstand dus dat was prima te combineren.”

Pizzeria in Cumbuco

Met Eurovision loopt het niet goed af: de opkomst van ketenbedrijven en internetwinkels doet de zaak de das om. In Cumbuco, een kitesurfersparadijs in het noordoosten van Brazilië, is Van Mierlo dan al een terras begonnen. ,,Er kwamen daar veel expats en toeristen. Die zitten zich daar maar een beetje te vervelen op hun hotelkamer. Ik gaf ze een gevoel van ‘het is gezellig, ook al kom je alleen’.” De zaak groeide uit tot een populaire pizzeria, ondanks de moordende concurrentie. ,,Er zaten al vier pizzeria’s in Cumbuco”, legt Van Mierlo uit. ,,Daarom ben ik eerst in de leer gegaan bij Ruud van de Pizzabus uit Eindhoven. Hij leerde me om echt goeie pizza’s te maken.”

Wat maakt dat Van Mierlo nu terugkeert naar Nederland? ,,Ik had het boek Brazilië uit”, vertelt hij. ,,Ik ben er vijftien jaar geweest, heb daar mijn vrouw Niza leren kennen en mijn dochter Rebecca gekregen. Maar toen mijn vader afgelopen oktober overleed, heb ik daar toch een beetje heimwee van gekregen.”

Geweldige plek

In zijn zoektocht kwam de ondernemer in Waalre terecht. ,,Ik wist nog niet eens wat voor zaak erin zat maar dat was ook niet belangrijk. De plek is gewoon geweldig.” Wat de gasten van zijn bedrijf kunnen verwachten? ,,Dit was een van de laatste bruine cafés maar we gaan er een restaurant van maken. Dat betekent open van tien tot tien, overdag koffie met gebak, een drankje en een simpele lunchkaart. Vanaf vijf uur een volledige menukaart die wisselt met de seizoenen.”

De coronacrisis zorgde voor drie maanden vertraging bij de start en Van Mierlo moet nog tot half augustus wachten tot hij herenigd kan worden met zijn gezin. ,,Maar daarna gaan we ook pizza’s serveren”, belooft hij alvast.