Marina uit Valkenswaard opgeschrikt door binnengegooide Cobra 6: ‘Gelukkig was mijn kind niet thuis’

Waalrese jurist Senders krijgt werkstraf voor fraude bij faillisse­ment

18 januari WAALRE - De Waalrese jurist Marcel Senders is in hoger beroep veroordeeld tot een werkstraf van 220 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Het gerechtshof in Den Bosch legt deze straf op vanwege fraude bij het faillissement in oktober 2010 van makelaarskantoor FEMA uit Helmond.