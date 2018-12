Mart Wijnen (64) zou gewoon weer wethouder worden in Valkenswaard, in plaats daarvan werd hij patiënt

Vanaf de bank in zijn woonkamer in Valkenswaard vertelt de oud-wethouder over de voorbije maanden, waarin een defect aan zijn aorta zijn wereld veranderde. De zestiger zit er relaxt bij, met een kopje thee, soms in kleermakerszit, dan weer even aan de wandel naar de keuken. Het is geen zwaar gesprek. Vaak klinkt zijn kenmerkende lach, een diep ‘hahaha'.