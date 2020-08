Massale steun uit Waalre voor burgemeester Jan Brenninkmeijer

‘Middels dit schrijven houden we dan ook een vurig pleidooi om Jan Brenninkmeijer te behouden voor een volgende termijn. De kerkdorpen Aalst en Waalre waren nog nooit zo eensgezind en verbonden als in dit verzoek aan u’. Dat is de kraakheldere boodschap van onder meer RKVV Waalre, harmonieën Juliana en De Volharding, de carnavalsverenigingen, parochie H. Willibrord en Ondernemers Contact Waalre.

‘Het gaat om het grote belang. En dat is ons dorp’

,,Wat heeft de wethouders bezield?”, vraagt voorzitter van dorpshuis De Pracht Hans van Baal zich af. ,,We kennen de perikelen niet precies. Maar hij is voor ons een echte burgervader. We hebben veel steun aan hem gehad.” De mond van voorzitter van Vereniging voor de Jeugd Koen van Zon viel open van verbazing toen hij dinsdag het nieuws over de bestuurscrisis hoorde. ,,We kunnen niet honderd procent zijn functioneren beoordelen. Maar zoals wij hem meemaken, zijn we erg blij met hem. En we kregen echt niet altijd onze zin.” Brenninkmeijer is een burgemeester zoals een dorp die nodig heeft, meent Van Zon. ,,Het gaat om het grote belang. En dat is ons dorp.”