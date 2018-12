MCB uit Valkenswaard gaat uitdaging aan en produceert massaal vuurpijlstandaarden

Lezing in Hooge Mierde over opgroeien in Japans concentra­tie­kamp

12 december HOOGE MIERDE - Als jongetje zat Tomas Verwer (80) uit Waalre in een Japans concentratiekamp in Nederlands-Indië. In zaal De Bijenkorf in Hooge Mierde vertelt hij er aanstaande zondag van 14.00 tot 16.45 uur over.