‘Medische hulp voor zieke Waalrenaar met krappe beurs laat soms te lang op zich wachten’

Brand in schuur in Dommelen, persfoto­graaf aangehou­den

6:40 DOMMELEN - In Dommelen aan het Rudolfusdal is in de nacht van woensdag op donderdag omstreeks 00.45 uur een schuurbrand ontstaan. In de schuur bevond zich onder andere een personenauto. Ook de aangrenzende schuur heeft veel schade.