Meer aandacht voor risicojeugd in Waalre

WAALRE - Jongerenwerkers krijgen in Waalre komend jaar ruim een kwart meer uren om jeugd te begeleiden. Die basis- en middelbare scholieren kunnen daarmee rekenen op meer aandacht en activiteiten. Waar welzijnsorganisatie Lumens het tot nu toe met 850 uur per jaar moest doen, komt daar nu bijna 250 uur bij. Dat komt neer op vier uur per week. Het doel is om overlast en criminaliteit te voorkomen en de talenten van de jongeren te ontwikkelen.

Een deel van de uitbreiding zal zich richten op risicojongeren, vertelt wethouder Lianne Smit. ,,Dat kan een hoop onkosten voorkomen.” De omvang van die groep is niet precies bekend. Uit een overzicht van eind 2018 blijkt dat 98 van de bijna 3100 Waalrese jongeren van vijf tot en met negentien jaar op de een of andere manier hulp krijgen van de gemeente of instanties als Jeugdbescherming. De redenen voor die jeugdhulp zijn erg divers en niet al die kinderen lopen serieus het risico af te glijden naar criminaliteit. Preventie is essentieel: zorg voor een kind dat gespecialiseerde aandacht vergt en bijvoorbeeld uit huis wordt geplaatst, kan wel een ton per jaar kosten.

Nepvuurwapens

Dat het in Waalre mis kan gaan, bleek vorig jaar toen de recherche onderzoek deed naar een kleine groep pubers die ondernemers in winkelcentrum Den Hof lastigvielen. De politie haalde de vijf zestien tot achttienjarigen Aalstenaren uit bed en trof een paar lucht- en gasdrukwapens aan die nauwelijks van echte vuurwapens waren te onderscheiden. Het is niet uit te sluiten dat de groep is gestuit voordat ze tot echte criminele praktijken overgingen. ,,Ze doorlopen nu individuele trajecten”, zegt wethouder Smit.

Door de extra inzet van de jongerenwerkers moeten dit soort uitwassen in de toekomst nog minder kans krijgen te ontstaan. Maar het budget is ook voor de overige kinderen bedoeld: het extra geld zal worden ingezet voor schoolbezoeken door de jongerenwerkers. ,,Dat gebeurt al maar mag beter.” Ook wordt de tot nu toe gebruikelijke zomerstop gestaakt en gaan de activiteiten dit jaar ook in de zomermaanden door.