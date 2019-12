‘Meer faciliteiten voor urban sports in Waalre’

Er komt steeds meer aandacht voor bewegen in de openbare ruimte. Urban sports zijn helemaal van deze tijd. De benaming, die staat voor sporten en bewegen in een bebouwde omgeving, laat zien wat er in de buitenlucht allemaal kan aan bootcamp, calisthenics, freerunning, streetdance, BMX-en, skaten en skeeleren. In Waalre kennen ze al geruime tijd de Kwiek Beweegroute. Zie urban sports als een hippere versie daarvan.

Hype

Waalrenaar Sjors van Oorschot heeft een aantal jaar geleden al eens met de gemeente geschakeld over het speelvoorzieningenbeleid in Waalre. Eén van zijn kinderen BMX’t en dat was destijds ook het enige waarvoor de puber van de bank kwam. Veertig jaar geleden bracht Waalrenaar Gerrit Does de crossfiets naar Nederland.

De sport werd meteen een hype en veel renners raceten destijds op het circuit in Waalre. „Dat veldje ligt er nog steeds. Ik dacht: laat een bulldozer een paar bulten maken en iedereen kan er weer lekker overheen crossen. Maar toen was net het speelbeleid vastgesteld en kon het niet. Ik kreeg het advies een businessplan te schrijven.”

Gezonde leefstijl

Nieuw is nu dat urban sport een middel kan zijn voor het behalen van beleidsdoelstellingen ten aanzien van bewegen, gezonde leefstijl en sportparticipatie. En laat Waalre nu net zijn gestart met het realiseren van een lokaal sportakkoord. Van Oorschot: „Ik heb contact gezocht met Laurens Dingen in Eindhoven. De BMX Playground in Strijp is zijn idee en volgens Laurens is de baan een perfect middel om jong en oud op de fiets te krijgen. Het zou fijn als hij me op weg kan helpen in de voorbereiding, zodat ik het in Waalre kan gaan voorstellen.”