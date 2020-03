Meester Joep Verhoeven uit Waalre overleden

Joep Verhoeven begint in december 1967 als leerkracht op de basisschool Wilderen in Waalre. De aanstelling is een formaliteit. Het hoofd van de school (Hermsen) hecht veel waarde aan de positie binnen het gezin (het oudste kind kent meer verantwoordelijkheid), of iemand uit een middenstandsgezin komt (die heeft leren werken) en of iemand in dienst is geweest (die heeft discipline geleerd). Joep voldoet aan alle drie de kenmerken.

Zorgzaam en sociaal

Zijn latere vrouw Margot leert hij in 1969 op school kennen. Het stel trouwt in 1972 en ze krijgen samen twee dochters: Janneke en Marieke. Verhoeven is zorgzaam en sociaal, blijft altijd zichzelf en heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel. Zwakkere kinderen hebben bij hem een streepje voor en vanaf het moment dat hij remedial teacher kan worden, is hij helemaal op zijn plek.

Na bijna twintig jaar komt Verhoeven deels weer voor de klas te staan omdat remedial teacher een deeltijdfunctie wordt. Als docent van groep 8 geniet hij groot vertrouwen bij de kinderen: in weekschriftjes mogen de leerlingen opschrijven wat ze maar kwijt wilden, ook vertrouwelijke dingen. En dat doen ze ook.

Contactpersoon

Binnen de Vereniging van de Jeugd is hij contactpersoon van de Wilderen. In zijn vrije tijd is hij vaak op pad met zijn metaaldetector, op zoek naar waardevolle munten of andere voorwerpen. Weinig wordt weggegooid onder het mom van ‘daar kan ik nog een keer wat mee’. Als zoon van een antiekhandelaar zit het handelen hem in het bloed. Dit komt goed van pas bij de rommelmarkt van de missie waar hij jarenlang de waardevolle items voor de veiling selecteert.