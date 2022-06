Megaclaim Dommelkwartier van de baan: Valkenswaard hoeft geen miljoenen te betalen

Alerte buurvrouw ontdekt schuur­brand in Valkens­waard en probeert zelf te blussen met tuinslang

VALKENSWAARD - In een schuur aan Den Haas in Valkenswaard woedde in de nacht van maandag op dinsdag rond 03.45 uur een brand. Een alerte buurtbewoonster hoorde wat geknetter en zag dat de schuur van haar achterburen in brand stond.

6:58