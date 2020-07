Meiden Valkenswaard boos, reis naar Portugal valt in het water

Achteraf gezien hadden ze helemaal niet moeten betalen. ,,We zijn met bijbaantjes aan het sparen geweest", vertelt Koot. ,,We zouden afgelopen zaterdag vertrekken. Dat GOGO drie dagen voordat we afreizen afzegt, terwijl wij net van tevoren alles betaald hebt, dat vinden we echt niet kunnen. GOGO heeft volgens ons expres die reis pas na onze betaling geannuleerd.”



De zes krijgen een voucher om een andere reis te boeken, maar het vertrouwen is dermate laag dat daar in Valkenswaard geen enkele belangstelling voor is. De communicatie met het bedrijf verloopt ronduit stroef (‘Dat snap ik dan wel, als ze dit bij iedereen zo doen’). Op de site meldt het bedrijf dat het telefonisch niet meer bereikbaar is. ,,We hebben gemaild, maar krijgen geen geld terug. Daar nemen we dus echt geen genoegen mee.”