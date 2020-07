Meisje in Dommelen betast door man

De man sprak het meisje - de politie maakt geen leeftijd bekend in verband met de privacy - aan en kneep haar vervolgens in haar billen. Rond dezelfde tijd werd ook een buurtbewoonster die de hond aan het uitlaten was 'op een hele rare manier’ aangesproken door een man. Hij droeg een T-shirt met hartjes en daarover een zwart vest, zag de vrouw. Dat sluit precies aan bij het signalement dat in de buurtapp werd gedeeld kort na de aanranding van het meisje. „De man stond met zijn fiets midden op het fietspad. Toen hij mij aan zag komen, begon hij hard ‘hé, hé’ te roepen en iets over een hond, zodoende wist ik dat hij het tegen mij had”, vertelt de vrouw die anoniem wil blijven. „Ik vond het eng. Ik heb me omgedraaid, ben overgestoken en terug naar huis gelopen.”