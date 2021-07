Menno on tour met de relaxbus: ‘Een kalmerende activiteit die zorgt voor een gevoel van geborgenheid’

WAALRE/VELDHOVEN - Hij is af: de relaxcaravan van Menno Brouwer uit Waalre. Deze week stond hij met zijn ‘Vital Forest’ op locatie ’t Stoom van de Severinusstichting in Veldhoven. Medewerkers en bewoners van dit ouderproject aan de Brandrood spraken van een ongekende ervaring.

Vital Forest faciliteert de ultieme ontspanningsruimte om stress te verlagen en vitaliteit en geluksgevoelens van medewerkers en cliënten te verhogen. Persoonlijk begeleider Ilse Kleingeld introduceerde Brouwers relaxmobiel bij haar collega’s. Zo konden zij in de mobiele ruimte een kwartiertje van een zinnenprikkelende ervaring genieten.

Kleingeld: „Zittend in de bus, in een professionele massagestoel, kunnen we een keuze maken uit beelden, geluiden en geuren die gebaseerd zijn op de vier seizoenen. Zo kunnen we even loskomen van de dagelijkse hectiek. Ik vergelijk het een beetje met snoezelen, een kalmerende activiteit die zorgt voor een gevoel van geborgenheid.”

Snoezelen

Snoezelen is een onderdeel van de belevingsgerichte zorg bij Severinus. Hierin staan niet iemands beperkingen centraal, maar wordt aangesloten bij de belevingswereld en gevoelens van cliënten. Zintuigactivering voor bewoners kent Severinus al langer, maar voor de medewerkers van de zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking is het nog een redelijk nieuw fenomeen.

Brouwer: „Tijdens mijn opleiding aan de HAS-Hogeschool heb ik het Vital Forest ontwikkeld, omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan het welzijn van medewerkers in zorgorganisaties. Er wordt veel van hen gevraagd en zij spannen zich steeds in voor anderen. In tijden van corona realiseerde ik me dat er aan hun ontspanning minder wordt gedacht. Om goed te kunnen blijven functioneren is dat echter wel degelijk van belang. Niet ieder bedrijf heeft de mogelijkheid of de wil om een comfortruimte voor haar personeel te realiseren, dus maakte ik er eentje op wielen.”

Rustgevend

Persoonlijk begeleider Lenicka van Mol was aangenaam verrast: „Ik heb de hele dag achter de computer gezeten en dacht vanmiddag ‘zal ik even een rondje lopen?’, maar daar had ik eigenlijk geen tijd voor. Ik vond de massagestoel heel fijn en de beelden zijn rustgevend om naar te kijken, maar ik merkte dat, wanneer ik mijn ogen sloot, ik nog meer kon ontspannen.”

Ook bewoonster Tess Lavrijsen kroop even in de caravan. Ontspannen keek ze naar de schaapjes op het scherm en vertelde aan begeleidster Ilse, dat ze heel graag met haar samen in de caravan naar Frankrijk wilde reizen. Voor iedereen is het Vital Forest een bijzondere ervaring, meent Brouwer: „Elke doelgroep kan er baat bij hebben. Binnenkort sta ik op Heathy Fest om het aan nog meer mensen te kunnen uitleggen. En ik ben nu al teruggevraagd bij Severinus.”