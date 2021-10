Met de kindertablet in de hand op zoek naar het boerenleven in Valkenswaard: ‘Net alsof je echt in de melkstal staat’

De 21 leerlingen van basisschool de Windroos uit Valkenswaard die de speurtocht deze vrijdagochtend als eersten gaan lopen, hebben er zin in. ,,Er wilden veel meer kinderen mee, we hebben al gevraagd of we een keer terug mogen komen", vertelt juffrouw Joyce, die de kinderen met hulp van een aantal ouders in groepjes gaat begeleiden. ,,Echt iedereen was enthousiast.”

Dat enthousiasme hoopt varkenshouder Arno van Son (34) in de toekomst bij meer kinderen te bespeuren. Hij kwam zelf op het idee voor de speurtocht, dat hij door een gespecialiseerd bedrijf heeft laten uitwerken. ,,Ik dacht: hoe kun je kinderen op een leuke en interactieve manier meer over de agrarische wereld te weten laten komen? Zo ben ik op de speurtocht uitgekomen.”

Kinderopvang

De tocht is een wandeling van zo'n 2,5 kilometer door het gebied achter de Bij de Boer-boerderij van de familie Van Son aan de Molenstraat, aan de rand van de Malpie. In 2019 startte de familie daar een inmiddels goed lopende agrarische kinderopvang, naast de varkenshouderij die inmiddels naar de Hoef is verplaatst. Het is de bedoeling dat de grondig verbouwde boerderij, het ouderlijk huis van Arno's vader Gerard, straks ook een B&B met vakantieappartementen en vergaderfaciliteiten herbergt.

De kinderen die de speurtocht in groepjes lopen, krijgen een tablet mee die als routekaart dient. De digitale hoofdrolspeler is varkentje Rosie, dat haar vriendjes kwijt is en door de kinderen moet worden teruggebracht. ,,Onderweg zijn er opdrachten en worden weetjes verteld.” Ook krijgen de kinderen een virtuele rondleiding door een koeienstal, middels een 360 graden gedraaid filmpje dat is opgenomen bij de Borkelse melkveehouder Teun Schellekens, een kameraad van Van Son. ,,Op die manier lijkt het net alsof je echt in de melkstal staat.”

Te ingewikkeld

Aanvankelijk was het de bedoeling om tijdens de tocht met VR-brillen (Virtual Reality) te werken, maar dat bleek bij nader inzien te ingewikkeld en bovendien ook niet vandalisme-bestendig. ,,Dan zou je weer ergens een hele kast moeten bouwen om die brillen in op te bergen, daar wordt het landschap zelf ook niet mooier van.”

Bij het varkensbedrijf van Van Son zelf kunnen de deelnemers aan de speurtocht echt de stal in. De route voert verder ook langs maisvelden, paarden en pony's en weilanden. Van Son mikt met de speurtocht, geschikt voor kinderen van zes tot twaalf jaar, naast scholen ook op kinderfeestjes. De eerste groep kinderen van de Windroos is in elk geval enthousiast. ,,Dit is echt veel beter dan in de klas zitten", roept een van de jongens bij de start.