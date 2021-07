Met een enorme Japanse tuin in Valkenswaard brengt Piet Knook (40) een ode aan ‘die andere wereld’

Pastor Wim van Meijl koninklijk onderschei­den

4 juli LEENDE - Pastor Wim van Meijl is zondagochtend in de kerk in Leende onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg het koninklijk lintje uitgereikt tijdens de feestelijke viering die in het teken stond van zijn gouden priesterschap.