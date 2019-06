Met een optreden op Van Riets festival kan Guus Meeuwis alles goedmaken

Bart van Riet uit Bergeijk kon niet naar het concert van Guus Meeuwis komen omdat hij in een rolstoel zit. Van Riet vindt dat Meeuwis alles goed kan maken met een optreden op het door hem georganiseerde benefietfestival B-Inspired Fest in Valkenswaard.

Met een prijsvraag won Van Riet uit Bergeijk kaartjes voor het concert Guus Meeuwis, afgelopen weekend in het Philips Stadion. Van Riet, die vanwege de spierziekte Duchenne in een rolstoel zit, belde naar de organisatie om te vragen of hij met een rolstoel wel terecht kon. ,,Helaas waren de rolstoelkaarten uitverkocht. En ik mocht niet op het veld staan vanwege omdat dat niet veilig zou zijn.’’

,,Guus kan er niks aan doen’’, zegt Van Riet. ,,En misschien heb ik bij de organisatie wel iemand aan de telefoon gehad die mij niet kon helpen. Ik heb gewoon een beetje pech gehad.’’

Vrolijk als Van Riet is bedacht hij een manier om voordeel te halen uit zijn tegenvaller. In een bericht op Facebook vraagt hij Guus Meeuwis om te komen optreden op het benefietfestival B-Inspired Fest in Valkenswaard, dat op 29 juni plaatsvindt bij Café zaal Du Commerce, Willem II Burgers & Bier en Café De Fantast in Valkenswaard.

De opbrengsten voor dit festival gaan naar Duchenne Heroes, een mountainbiketocht die geld ophaalt voor onderzoek naar de spierziekte. Van Riet organiseert het festival samen met een enthousiast team, dat zoveel mogelijk geld wil ophalen.

Of Guus echt zal komen? Van Riet gaat er niet vanuit: ,,Het gaat me er ook niet om hem in de zeik te zetten, ik vind het gewoon leuke reclame voor mijn festival.’’