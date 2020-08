Met padelbanen kan TV Valkenswaard de toekomst in

Annelies Ziegenhardt loopt over sportpark Den Dries naar één van de velden van Tennisvereniging Valkenswaard (TVV). Om er een balletje te gaan slaan moet ze voorbij de twee gloednieuwe padelbanen, waar deze week voor de eerste keer gebruik van werd gemaakt. Ze ziet de nieuwe racketsport nog niet zo zitten: ,,Nee, het lijkt me maar niets. Maar ik moet misschien niet voor mijn beurt spreken, want ik neem morgen wel deel aan een padelclinic.”

Groeiende sport

Padel, of padel-tennis, is de snelst groeiende sport in Nederland. Wereldkampioen Spanje kent meer dan zeven miljoen spelers en ook Nederland telt al ruim veertig parken met één of meerdere banen. Wereldwijd loopt bij tennisclubs het ledenaantal terug en de padelsport trekt veel spelers van alle leeftijden.

Voor de toekomst van de club is de sport belangrijk en bovendien een welkome aanvulling op het aanbod binnen de gemeente Valkenswaard. Erwin van der Wal, secretaris van TVV, is twee jaar bezig geweest om de padelbanen bij de tennisvereniging gerealiseerd te krijgen. ,,In een poll gaf ruim zeventig procent van onze leden aan vóór te zijn. De gemeente en Brainport hebben bijgedragen in de kosten, waar een prijskaartje van 130.000 euro aan hing.” Op de banen kan het hele jaar gespeeld worden want er ligt, net als op de tennisvelden, kunstgras. ,,Vanaf volgend jaar doen wij ook mee aan de landelijke competitie. TVV is een gezonde vereniging en we verwachten een forse ledengroei. De contributie hoeft niet verhoogd te worden. We hopen op termijn zelfs kooi drie en vier te kunnen bouwen.”