Met thuiszorg op vakantie naar Kempervennen in Westerhoven

Valkens­waard zet met Woningbe­lang extra in op leefbare wijk: streven naar een mix

31 januari VALKENSWAARD - Valkenswaard merkt dat de leefbaarheid in de wijken steeds meer onder druk komt te staan. De reeks heftige incidenten in Het Gegraaf, in 2017 en 2018, heeft dat volgens de gemeente duidelijk zichtbaar gemaakt. Ook in andere wijken worden vaker voorvallen met verwarde mensen en overlastsituaties geconstateerd.