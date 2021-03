Met zicht op een oplossing overweegt Victor Spijkerman na 3 weken eindelijk weer te gaan eten

Die had geen pasklare oplossing voor al zijn problemen, maar gaf wel aan dat de gemeente bereid is mee te denken. Op korte termijn kan Spijkerman, die al 2 jaar in zijn brommobiel leeft, in elk geval terecht in een chalet op camping De Dommelvallei. Omdat daar geen plek is voor zijn 9 honden, moet daar dan nog wel een tijdelijke oplossing voor worden gezocht.

Volgens Noortje Ogg, de advocatie die Spijkerman eerder juridisch bijstond en samen met een ambulant begeleider ook bij het gesprek met de burgemeester aanwezig was, zou crowdfunding onderdeel van zo'n tijdelijke oplossing kunnen zijn. ,,Dat iemand bijvoorbeeld een hond financieel adopteert. Dat zou mooi zijn, want nu kosten de honden Victor klauwen met geld, dat hij eigenlijk helemaal niet heeft.”

Een permanente oplossing zou bijvoorbeeld een te plaatsen woonunit kunnen zijn, ergens in Valkenswaard, waar Spijkerman met zijn honden kan wonen. De gemeente heeft aangegeven aan zo'n oplossing te willen meewerken, als zich een geschikte locatie voordoet. Ogg: ,,Wie weet, is er wel iemand in de gemeente die zegt: ik heb wel plek, ik kan Victor wel helpen.”

Spijkerman zelf moest het gesprek maandag ‘nog even laten bezinken'. ,,Ik heb al vaker gedacht dat er een oplossing in zicht was, maar dat was toen telkens toch niet zo. Ik hoop niet dat ik nu weer met een kluitje het riet in ben gestuurd. Daarom weet ik nog niet of ik nu met mijn hongerstaking stop, of nog even doorga als stok achter de deur.”

Volledig scherm Victor Spijkerman in zijn brommobiel. © DCI Media