Metaalgroothandel MCB uit Valkenswaard komt vooralsnog goed door coronacrisis heen

Valkens­waards cafetaria Friet & Zó staat vol rook, brandweer kan schade niet voorkomen

26 juni VALKENSWAARD - Cafetaria Friet & Zo aan de Sint Antoniusstraat in Valkenswaard is vrijdagmiddag zwaar beschadigd door veel rookontwikkeling. Dat was ontstaan achter de bakplaat in de keuken.